Amorim spiega la sostituzione di Modric: “Se la mettiamo sulla corsa diventa impossibile”

Luka Modric resta una pedina fondamentale per il Milan di Ruben Amorim, ma il pareggio contro la Lazio ha evidenziato anche una condizione precisa per poter sfruttare al meglio le qualità del centrocampista croato.

Il tecnico portoghese, nel post-partita a DAZN, ha spiegato che la squadra deve essere brava a gestire il possesso e il ritmo quando Modric è in campo.

Il problema nasce quando la partita si trasforma in una continua corsa da una parte all’altra del campo. In quel caso, secondo Amorim, Modric può andare in difficoltà: non è questo il tipo di calcio nel quale può esprimere al meglio le sue caratteristiche. Contro la Lazio, infatti, il tecnico ha scelto di inserire Musah nella ripresa proprio per avere maggiore velocità e dinamismo in mezzo al campo.

Il messaggio di Amorim è quindi chiaro: Modric può essere ancora decisivo, ma il Milan dovrà imparare a costruire una partita di possesso e controllo intorno a lui.