Pagelle Lazio-Milan, i voti della sfida: Diego Moreira da sogno

Diego Moreira salva il Milan dalla prima sconfitta stagionale con il belga che ha messo a segno una doppietta in due minuti regalando un punto fondamentale alla squadra rossonera.
Lazio avanti di due reti nella partita dell’Olimpico grazie ai gol di Cancellieri e Noslin, ma nella ripresa è l’esterno belga a trovare il pareggio grazie anche ad un ottimo Pulisic, entrato all’inizio della ripresa. Andiamo a vedere i voti della sfida.
LAZIO-MILAN 2-2
LAZIO (4-3-3): Mandas 6,5; Floriani 5,5 (84′ Lazzari 6), Sutalo 6 (84′ Diogo Leite sv), Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 5,5 (74′ Gudmundsson 5,5); Cancellieri 7 (58′ Isaksen 6), Noslin 7 (58′ Pinamonti 5,5), Zaccagni 7. Allenatore Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 5,5, De Winter 5,5, Pavlovic 5,5; Chukwueze 6, Rabiot 6, Modric 4,5 (46′ Musah 6), Estupinan 4 (46′ Moreira 8); Loftus-Cheek 5 (46′ Pulisic 7), Cisse 6 (77′ Hutchinson 6); Ramos 5 (85′ Camarda sv). Allenatore Amorim
Marcatori: Cancellieri, Noslin, Moreira, Moreira
Ammoniti: Pulisic, Belahyane, Pavlovic, Zaccagni, Gila