Retroscena Milan nello spogliatoio: Musah svela cosa è successo nel post partita

Le parole di Yunus Musah nel post partita di Lazio-Milan raccontano bene lo stato d’animo del gruppo rossonero. Il 2-2 dell’Olimpico viene vissuto come un’occasione persa, soprattutto per come la squadra ha cambiato atteggiamento nella ripresa.

Il centrocampista americano ha spiegato che nello spogliatoio il sentimento dominante era proprio il rammarico: il Milan si è chiesto come fosse stato possibile non giocare il primo tempo con la stessa intensità e qualità mostrate dopo l’intervallo.

Una riflessione significativa, perché evidenzia la consapevolezza all’interno della squadra. Dopo una prima frazione complicata, i rossoneri hanno trovato spazi e soluzioni migliori, riuscendo a rimettere in equilibrio una partita che sembrava compromessa. Musah, inoltre, ha sottolineato quanto la fiducia dell’allenatore lo stia aiutando a giocare con maggiore serenità. Il messaggio dello spogliatoio, dunque, è chiaro: la reazione c’è stata, ma per crescere serve trovare continuità nell’arco dei novanta minuti.