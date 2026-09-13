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Retroscena Milan nello spogliatoio: Musah svela cosa è successo nel post partita

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Le parole di Yunus Musah nel post partita di Lazio-Milan raccontano bene lo stato d’animo del gruppo rossonero. Il 2-2 dell’Olimpico viene vissuto come un’occasione persa, soprattutto per come la squadra ha cambiato atteggiamento nella ripresa.

Yunus Musah
Musah, svelato quanto accaduto nello spogliatoio (Ansa Foto) – milanlive.it

Il centrocampista americano ha spiegato che nello spogliatoio il sentimento dominante era proprio il rammarico: il Milan si è chiesto come fosse stato possibile non giocare il primo tempo con la stessa intensità e qualità mostrate dopo l’intervallo.

Una riflessione significativa, perché evidenzia la consapevolezza all’interno della squadra. Dopo una prima frazione complicata, i rossoneri hanno trovato spazi e soluzioni migliori, riuscendo a rimettere in equilibrio una partita che sembrava compromessa. Musah, inoltre, ha sottolineato quanto la fiducia dell’allenatore lo stia aiutando a giocare con maggiore serenità. Il messaggio dello spogliatoio, dunque, è chiaro: la reazione c’è stata, ma per crescere serve trovare continuità nell’arco dei novanta minuti.