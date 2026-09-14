Milan-Benfica, rivoluzione Amorim: formazione ribaltata in Europa

Ruben Amorim è pronto a cambiare il Milan in maniera netta rispetto alla squadra che ha pareggiato in casa della Lazio per 2-2.

Ci saranno diversi cambi per quello che riguarda la formazione iniziale con alcuni calciatori che hanno trovato meno spazio finora pronti a scendere in campo dal primo minuto. Spazio per Bartesaghi, Saelemaekers, Jashari e Pulisic. Camarda dovrebbe entrare a gara in corso.

MILAN: Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Diego Moreira, Musah, Jashari, Bartesaghi, Saelemaekers, Pulisic, Gonçalo Ramos.