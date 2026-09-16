Milan-Benfica, le scelte di Amorim per la prima in Europa League

Il Milan si prepara all’esordio in Europa League contro il Benfica con alcune novità importanti nella formazione titolare. La principale riguarda Christian Pulisic, pronto a partire dal primo minuto dopo essere entrato nella ripresa contro la Lazio.

L’americano, finalmente recuperato dall’infortunio, affiancherà Alphadjo Cissé sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos.

Ruben Amorim dovrebbe intervenire anche in difesa, dove Matteo Gabbia è candidato a tornare titolare al posto di Koni De Winter. Il centrale italiano è rientrato proprio all’Olimpico dopo aver superato il problema alla caviglia e ora può ritrovare una maglia dal primo minuto.

Sulla fascia sinistra, invece, spazio a Diego Moreira, grande protagonista della rimonta contro la Lazio con una doppietta. Dall’altra parte dovrebbe agire Samuel Chukwueze. Amorim prepara così un Milan particolarmente offensivo, con Pulisic e Moreira chiamati a dare qualità e imprevedibilità alla manovra.