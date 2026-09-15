Ritorno in panchina per Pioli in vista: arriva la chiamata dalla Turchia

Stefano Pioli potrebbe presto tornare in panchina. L’ex allenatore del Milan è infatti il primo nome del Trabzonspor per la guida tecnica della squadra turca.

La dirigenza avrebbe già avviato i contatti con l’allenatore italiano, con l’obiettivo di trovare un accordo in tempi brevi.

Il club turco è alla ricerca di un nuovo tecnico e avrebbe individuato in Pioli il profilo ideale per rilanciare le proprie ambizioni. L’allenatore, reduce dalle esperienze con Al-Nassr e Fiorentina, non particolarmente positive, potrebbe così ripartire dalla Turchia e tornare protagonista su una panchina importante.

La suggestione più grande sarebbe quella di poter allenare Mohamed Salah, qualora l’egiziano fosse realmente coinvolto nel progetto del Trabzonspor. Al momento, però, il nome di Pioli è quello su cui la società sta lavorando concretamente. In caso di mancato accordo, le alternative sarebbero due figure legate al calcio turco: Şenol Güneş e Burak Yılmaz.