Milan-Lecce anche sul mercato: incontro per Tiago Gabriel

Milan-Lecce non sarà soltanto una sfida importante per il campionato.

Domenica sera, a San Siro, potrebbe esserci spazio anche per parlare di mercato e, in particolare, di Tiago Gabriel. Il difensore portoghese classe 2004 è da tempo nel radar rossonero e il suo nome era stato al centro di una trattativa concreta nelle ultime ore della sessione estiva.

Il Milan aveva infatti sondato il Lecce, arrivando a mettere sul tavolo 20 milioni di euro. I salentini, però, avevano mantenuto una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, facendo saltare l’operazione.

Con le due società che si ritroveranno di fronte domenica 20 settembre, non è quindi da escludere un nuovo confronto tra i dirigenti. Tiago Gabriel potrebbe tornare al centro dei discorsi, magari in vista di gennaio. Il mercato è ancora lontano, ma i rapporti tra Milan e Lecce potrebbero tornare a scaldarsi.