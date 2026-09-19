Milan-Lecce, la formazione rossonera: Amorim cambia ancora

Il Milan si prepara alla sfida contro il Lecce con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione europea contro il Benfica.

Ruben Amorim dovrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi nuovamente a Maignan tra i pali e al terzetto difensivo composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Gabbia è recuperato, ma dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Sulle fasce spazio a Chukwueze e Moreira, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci nuovamente Luka Modric insieme a Musah. La novità più importante riguarda la trequarti: Pulisic è candidato a tornare titolare accanto a Rabiot, con Cissé inizialmente in panchina. In avanti confermato Gonçalo Ramos, chiamato a sbloccarsi dopo un avvio complicato.

Dunque, contro il Lecce, Amorim punta su maggiore esperienza e qualità per ottenere una vittoria fondamentale e dare una risposta dopo il ko con il Benfica.