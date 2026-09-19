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Milan-Lecce, la formazione rossonera: Amorim cambia ancora

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Il Milan si prepara alla sfida contro il Lecce con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione europea contro il Benfica.

Ruben Amorim
Le scelte di Amorim per il Lecce (Ansa Foto) – milanlive.it

Ruben Amorim dovrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi nuovamente a Maignan tra i pali e al terzetto difensivo composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Gabbia è recuperato, ma dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Sulle fasce spazio a Chukwueze e Moreira, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci nuovamente Luka Modric insieme a Musah. La novità più importante riguarda la trequarti: Pulisic è candidato a tornare titolare accanto a Rabiot, con Cissé inizialmente in panchina. In avanti confermato Gonçalo Ramos, chiamato a sbloccarsi dopo un avvio complicato.

Dunque, contro il Lecce, Amorim punta su maggiore esperienza e qualità per ottenere una vittoria fondamentale e dare una risposta dopo il ko con il Benfica.