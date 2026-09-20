Amorim lo tiene fuori anche col Lecce: ancora una panchina

Contro il Lecce, il Milan si prepara a confermare alcune scelte difensive già viste nelle ultime partite.

Al centro della difesa a tre dovrebbe esserci ancora Koni De Winter, protagonista di un avvio di stagione positivo e ormai sempre più considerato nelle rotazioni di Ruben Amorim. Il belga sarà affiancato da Mario Gila, pronto a tornare titolare dopo la panchina iniziale contro il Benfica, e da Strahinja Pavlovic.

La sorpresa riguarda ancora Matteo Gabbia, destinato a partire dalla panchina anche contro il Lecce. Una situazione che merita attenzione, soprattutto considerando il ruolo avuto dal difensore nelle ultime stagioni. Amorim sembra però voler dare continuità a De Winter, che ha convinto per rendimento e affidabilità.

Per Gabbia si apre dunque una nuova sfida: riconquistare rapidamente una maglia da titolare e rientrare nelle gerarchie del tecnico portoghese. Il Lecce potrebbe rappresentare un altro passaggio importante.