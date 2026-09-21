Milan-Lecce, l’intuizione tattica di Amorim: modulo ribaltato

Ruben Amorim ha cambiato modulo, almeno per una parte della partita, in occasione della sfida vinta dal Milan contro il Lecce.

Il tecnico portoghese ha schierato un Milan che, in costruzione, si è presentato con una difesa a quattro, con Gila che si è spostato nel ruolo di terzino destro ed Estupinan a fare il quarto a sinistra.

In mezzo De Winter e Pavlovic con Saelemaekers e Chukwueze a fare i quarti di un centrocampo in linea e Pulisic al fianco ci Ramos come attaccante. Una novità che potrebbe dare letture diverse in casa rossonera anche in ottica futura.