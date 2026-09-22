Camarda non basta, il Milan valuta un altro attaccante per gennaio

Il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto offensivo. La situazione riguarda in particolare il ruolo di vice Gonçalo Ramos, dove al momento l’unica alternativa di ruolo è rappresentata da Francesco Camarda.

Il giovane attaccante resta un prospetto sul quale il club punta molto, ma la stagione ha evidenziato quanto possa essere rischioso affidargli da solo il compito di sostituire il centravanti portoghese.

Camarda avrà comunque la possibilità di crescere e trovare spazio, ma il Milan potrebbe valutare un profilo più esperto per aumentare le soluzioni a disposizione di Ruben Amorim. L’idea sarebbe quella di inserire a gennaio un attaccante capace di alternarsi con Ramos, garantendo maggiore profondità e soprattutto una soluzione immediata in caso di assenza del titolare.

Il mercato invernale potrebbe quindi diventare un’occasione per correggere l’organico e dare ad Amorim un’alternativa in più nel ruolo di centravanti.