Amorim pesca tra i giovani: alla ripresa spazio a due gioielli

Il calendario stringe e il Milan si prepara a un vero e proprio tour de force. Con gli impegni ravvicinati tra campionato e coppe, la gestione delle forze diventa cruciale per il tecnico rossonero.

Proprio per questo, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, Amorim è pronto a pescare a piene mani tra i giovani, puntando con decisione su due dei suoi talenti più cristallini: Francesco Camarda e Christian Comotto.

I tanti impegni in programma imporranno un turnover inevitabile per far rifiatare i titolari. Se per Camarda si tratta di un’ulteriore conferma ad alti livelli per dare fiato al reparto avanzato, per il giovanissimo Comotto la chiamata in prima squadra rappresenta l’occasione d’oro per mostrare qualità e personalità tra i grandi.

Il Milan dimostra ancora una volta di credere nel proprio vivaio: il futuro è adesso e passa anche dai piedi dei suoi giovani campioni.