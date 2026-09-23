Il Milan pensa al prestito di Diawara, può partire a gennaio

In vista della sessione invernale di calciomercato, in casa Milan si valutano con attenzione le strategie per il reparto arretrato.

Tra i nomi finiti sotto i riflettori c’è quello di Sankhoun Diawara. Il giovane difensore centrale francese, arrivato in estate dal Troyes, sta trovando uno spazio ridotto nelle rotazioni di prima squadra.

Con la dirigenza rossonera al lavoro per cogliere un’opportunità d’esperienza nel mercato di gennaio, l’eventuale arrivo di un nuovo centralizzatore stravolgerebbe le gerarchie difensive. In questo scenario, la soluzione ideale per il classe 2006 sarebbe una cessione a titolo temporaneo.

Un prestito fino a giugno consentirebbe a Diawara di accumulare minuti e continuità nel campionato italiano, evitando il rischio di un ridimensionamento e preservando il valore del suo investimento. Le prossime settimane saranno decisive per definire i piani di via Aldo Rossi.