Gyokeres-Milan, la situazione in vista di gennaio

Poco spazio all’Arsenal e voglia di riscatto: Viktor Gyökeres sta vivendo mesi complessi a Londra sotto la gestione Arteta.

Fuori dalle gerarchie dei Gunners, lo svedese valuta un addio a stagione in corso e, dall’Inghilterra, rimbalza l’interesse del Milan, con i primi contatti già avviati per esplorare un prestito a gennaio.

I rossoneri studiano l’affare a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ma la pista si preannuncia decisamente complessa. A rendere ardua la trattativa sono sia i costi elevati dell’ingaggio del centravanti, sia la rigidità dell’Arsenal, poco incline a svendere o regalare la punta senza garanzie economiche importanti.

La dirigenza di via Aldo Rossi monitora lo scenario per capire la reale fattibilità dell’operazione: la suggestione c’è, ma per trasformarla in realtà servirà un incastro perfetto tra le parti.