Retroscena André-Milan: “Era tutto fatto, aveva parlato anche con Modric e Ibrahimovic”

Il Milan era arrivato a un passo dall’acquisto di André, giovane centrocampista brasiliano del Corinthians.

A ricostruire quanto accaduto è stato Diogo Silva ai microfoni di ESPN, agente del giocatore, che ha svelato nuovi retroscena sulla trattativa saltata nei mesi scorsi.

Secondo il procuratore, l’accordo era ormai definito: i contratti erano stati firmati dal Milan, dagli uffici legali del Corinthians, dall’entourage del calciatore e dallo stesso André. Mancava soltanto la firma del presidente del club brasiliano, che alla fine decise di non procedere.

Un dettaglio particolarmente significativo riguarda i contatti avuti dal giocatore con Zlatan Ibrahimovic e Luka Modric. André aveva infatti parlato con entrambi in vista del possibile trasferimento a Milano. Il Milan aveva inizialmente raggiunto un’intesa da circa 17 milioni, poi rimodulata fino a 18 milioni più 4 di bonus. Il Corinthians chiese però ulteriori garanzie economiche e l’operazione saltò.