Athekame tornerà al Milan, lo svizzero pronto a vestire di nuovo rossonero

Un avvio di stagione travolgente con la maglia dell’Olympique Lione e le idee chiarissime sul futuro. Zachary Athekame sta vivendo un momento d’oro in Ligue 1: gol, assist e prestazioni da protagonista che gli sono valse anche la chiamata della Nazionale svizzera.

Il terzino classe 2004, trasferitosi in Francia in prestito secco nell’ultima sessione estiva di mercato, ha rilasciato dichiarazioni di grande affetto verso il club rossonero, confermando che il suo percorso a Milano non è affatto concluso. “A Milano mi sono trovato benissimo, sono un giocatore del Milan. Ora penso a fare bene a Lione, ma il mio obiettivo è tornare”, ha rivelato.

Per via Aldo Rossi la strategia del prestito secco si sta rivelando vincente: accumulare minuti e leadership all’estero per rientrare alla base da profilo pronto per la prima squadra.