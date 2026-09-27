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Athekame tornerà al Milan, lo svizzero pronto a vestire di nuovo rossonero

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Un avvio di stagione travolgente con la maglia dell’Olympique Lione e le idee chiarissime sul futuro. Zachary Athekame sta vivendo un momento d’oro in Ligue 1: gol, assist e prestazioni da protagonista che gli sono valse anche la chiamata della Nazionale svizzera.

Athekame in maglia bianca
Athekame pronto a tornare al Milan (Ansa) – MilanLive.it

Il terzino classe 2004, trasferitosi in Francia in prestito secco nell’ultima sessione estiva di mercato, ha rilasciato dichiarazioni di grande affetto verso il club rossonero, confermando che il suo percorso a Milano non è affatto concluso. “A Milano mi sono trovato benissimo, sono un giocatore del Milan. Ora penso a fare bene a Lione, ma il mio obiettivo è tornare”, ha rivelato.

Per via Aldo Rossi la strategia del prestito secco si sta rivelando vincente: accumulare minuti e leadership all’estero per rientrare alla base da profilo pronto per la prima squadra.