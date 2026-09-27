Milan-Gonçalo Inacio: svelato il retroscena, ora è tutto pronto per gennaio

Un affare sfumato proprio sul traguardo, ma destinato a riaprirsi a breve.

Clamoroso retroscena di mercato in casa Milan legato al nome di Gonçalo Inácio: stando al Corriere dello Sport, a fine agosto la dirigenza rossonera aveva infatti raggiunto un accordo da circa 40 milioni di euro con lo Sporting Lisbona per il difensore portoghese.

Nonostante l’intesa economica tra i club, la fumata bianca non è arrivata. A bloccare l’operazione nei giorni conclusivi della sessione estiva è stata la mancanza di tempo da parte dello Sporting per reperire un sostituto all’altezza nel proprio reparto arretrato.

La pista, tuttavia, rimane caldissima. Il centrale piace moltissimo all’ambiente rossonero per qualità e prospettiva, e via Aldo Rossi sta già programmando un nuovo assalto per la finestra invernale di gennaio. I 40 milioni sono pronti per essere rimessi sul piatto.