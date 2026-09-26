Gonçalo Ramos giura amore al Milan: “Voglio restare a lungo in rossonero”

L’impatto di Gonçalo Ramos con la realtà rossonera continua a regalare risvolti positivi, non solo in campo ma anche nelle ambizioni personali dell’attaccante portoghese.

In una recente intervista, il centravanti ha voluto spalancare le porte al suo futuro a tinte rossonere, mandando un messaggio chiarissimo all’ambiente e alla società.

Ramos ha rivelato il suo grande apprezzamento per la città e per l’atmosfera del club: “Mi piacerebbe molto restare a lungo a Milano” confessando senza mezzi termini che gli piacerebbe restare per molto tempo in rossonero. Parole che dimostrano un profondo senso di appartenenza e la volontà di diventare un punto di riferimento centrale nel progetto rossonero negli anni a venire.

Le sue dichiarazioni confermano quanto l’intesa con l’ambiente sia forte: il Milan ha trovato un attaccante determinato a mettere radici e a scrivere pagine importanti con la maglia rossonera.