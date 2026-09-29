Leao svela il retroscena: il portoghese torna sull’addio al Milan

Rafael Leão è tornato a parlare del suo trasferimento a sorpresa e dell’impatto con la nuova realtà al Galatasaray.

L’attaccante portoghese ha confermato la determinatezza con cui il club turco ha spinto per portarlo a Istanbul durante il mercato: “Il Galatasaray mi ha voluto davvero a tutti i costi, hanno mostrato una fiducia enorme nei miei confronti”.

Dopo l’addio al Milan, il classe ’99 ha raccontato di essersi inserito rapidamente nei meccanismi tattici e nello spogliatoio dei giallorossi: “Mi sono adattato molto più in fretta di quanto pensassi, grazie all’aiuto dei compagni e al calore incredibile dei tifosi”.

Le parole dell’ex numero 10 rossonero certificano la chiusura definitiva del suo capitolo a Milano, aprendo ufficialmente una nuova avventura in Turchia da assoluto protagonista e beniamino della tifoseria di Istanbul.