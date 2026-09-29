Rabiot-Milan fino al 2030: i dettagli del nuovo contratto

Adrien Rabiot si è preso il Milan a suon di prestazioni da leader vero.



Il centrocampista francese si è affermato come il vero motore e uomo chiave dello scacchiere di Ruben Amorim, garantendo sostanza, qualità e personalità nel cuore del campo rossonero.

L’impatto dell’ex Juventus è stato talmente devastante da spingere la proprietà a muoversi in prima persona. Gerry Cardinale e la dirigenza di via Aldo Rossi sono pronti a blindare il loro pilastro, preparando un rinnovo di contratto a lungo termine fino al 2030 con relativo adeguamento dell’ingaggio.

Un segnale forte che conferma la volontà del club di dare continuità al progetto tecnico. Rabiot ha conquistato spogliatoio e tifosi in pochissimo tempo, e la firma sul nuovo accordo rappresenterebbe la pietra angolare su cui edificare il Milan del presente e del futuro.