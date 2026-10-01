L’omaggio della Spagna a Luka Modric, un campione senza tempo

Un tributo spontaneo che travalica i colori e celebra la grandezza di una leggenda del calcio moderno.
In occasione del match di UEFA Nations League tra Spagna e Croazia, lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia si è reso protagonista di un momento da brividi regalando una calorosa standing ovation a Luka Modrić.
Al minuto 81′, quando il centrocampista rossonero ha fatto il suo ingresso in campo rilevando Petar Sučić per dare nuova energia alla Croazia, l’intero pubblico andaluso si è alzato in piedi per applaudirlo a scena aperta.
Un omaggio tributato da una piazza rivale ai tempi del Real Madrid, a testimonianza del rispetto universale per il Pallone d’Oro. Ancora una volta, il fuoriclasse croato dimostra come la classe e il carisma sappiano unire tutti gli appassionati di sport.