Infortunio Saelemaekers, le condizioni del belga

Tensione subito rientrata in casa Milan per le condizioni di Alexis Saelemaekers, rimasto vittima di un infortunio durante la seduta d’allenamento a Milanello.
L’esterno belga ha accusato un doloroso problema alla caviglia destra, costringendolo a fermarsi immediatamente e a sottoporsi agli accertamenti del caso.
Gli esami strumentali condotti nelle ultime ore hanno fornito un esito fortunatamente rassicurante: per Saelemaekers si tratta soltanto di un trauma distorsivo, con il quadro clinico che ha del tutto escluso lesioni ossee o danni al comparto capsulo-legamentoso.
Sventato il rischio di uno stop prolungato, le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno dallo staff medico rossonero per gestirne al meglio il rientro in gruppo. Pur rimanendo in dubbio per la ripresa del campionato, Ruben Amorim tira un forte sospiro di sollievo: il belga si conferma un jolly prezioso e sarà di nuovo a disposizione a breve.