Il messaggio di Ronaldinho emoziona i tifosi del Milan

Ci sono reti che superano i confini del calcio per diventare vera e propria memoria collettiva.

È il caso dell’iconico colpo di testa di Ronaldinho nel derby del 28 settembre 2008, deciso proprio dalla parabola incantata del fuoriclasse brasiliano su assist di Kaká per l’1-0 finale contro l’Inter.

A distanza di anni, quel momento magico è stato trasformato in un’opera d’arte figurativa. Un dipinto speciale rievoca la traiettoria e la gioia incontenibile di Dinho, immortalando un’emozione che resta scolpita nel cuore dei tifosi rossoneri. L’ex attaccante rossonero ha commentato così su Instagram.

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La realizzazione dell’opera dimostra come il calcio sappia farsi poesia visiva: il gesto atletico del pallone d’oro si trasforma in tela, unendo l’estetica del gioco con il pathos del derby di San Siro. Un omaggio eterno a uno dei campioni più iconici che abbiano mai vestito la maglia del Diavolo.