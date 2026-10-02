A rischio per Milan-Atalanta: la sfida rischia di perdere un protagonista

Brutte notizie in casa Atalanta alla ripresa dei lavori dopo gli impegni internazionali. Giacomo Raspadori ha riportato un infortunio muscolare durante il match di Nations League con la Nazionale italiana contro la Turchia, fermandosi all’intervallo della gara dopo uno scontro di gioco.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante nerazzurro hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Per l’ex centravanti di Napoli e Atletico Madrid si prospetta uno stop forzato di circa due settimane.

Diretta

Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo a Zingonia, ma la prognosi lo costringerà a saltare la sfida di Serie A contro il Venezia e mette a rischio la sua presenza per l’impegno europeo in Conference League. Staff medico e tecnico puntano a recuperarlo al meglio in vista del big match contro il Milan del 18 ottobre.