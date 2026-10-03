Pulisic giura amore al Milan, il rinnovo si avvicina

Christian Pulisic giura amore al Milan e allontana ogni sirena di mercato.

L’esterno statunitense ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della sua avventura in maglia rossonera, confermando l’ottima intesa con l’ambiente e la voglia di proseguire insieme.

“Mi sento benissimo a Milano, sia dentro che fuori dal campo. Sono davvero felice di far parte di questo club e spero di poter restare qui per molto tempo”, ha dichiarato l’attaccante classe ’98, alludendo chiaramente ai dialoghi avviati per il rinnovo del contratto.

Faro indiscutibile dell’attacco di Ruben Amorim, Pulisic continua a dimostrarsi decisivo a suon di gol, assist e continuità di rendimento. La volontà del giocatore coincide perfettamente con i piani della dirigenza di via Aldo Rossi, pronta a blindare il suo gioiello americano e farne una colonna portante del progetto rossonero per i prossimi anni.