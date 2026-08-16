Occhi del Milan su Kostov, nuovo nome per la trequarti

Il Milan guarda anche al futuro e ha iniziato a muoversi per Vasilije Kostov, giovane trequartista classe 2008 della Stella Rossa. A rivelare l’interesse rossonero è stato Matteo Moretto, spiegando come il club abbia chiesto informazioni sul talento serbo, già finito nei radar di diverse società di Premier League.

Kostov può giocare da trequartista e da ala destra ed è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Il Milan starebbe valutando concretamente la possibilità di acquistarlo, lasciandolo però un’altra stagione a Belgrado per permettergli di continuare il proprio percorso di crescita.

La strategia sarebbe quindi quella di anticipare la concorrenza senza avere necessariamente l’esigenza di portare subito il giocatore in Italia. La Stella Rossa, infatti, potrebbe diventare ancora per un anno la casa di Kostov, mentre il Milan ne seguirebbe da vicino la maturazione. Per i rossoneri si tratta al momento di una valutazione, ma l’interesse è concreto e il nome merita attenzione.