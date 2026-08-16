Scambio Milan-Juventus: i bianconeri vogliono Fofana

Youssouf Fofana potrebbe diventare un’idea concreta per la Juventus nelle ultime settimane di mercato. Il centrocampista francese è infatti tra i giocatori in uscita dal Milan e, secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Calciomercato, il suo profilo piace alla dirigenza bianconera.

La Juventus, però, prima di poter affondare il colpo deve necessariamente pensare alle cessioni. Il club non ha infatti accelerato per altri obiettivi come Franck Kessié e Leon Goretzka proprio per la necessità di liberare spazio e risorse. In caso di una partenza, però, Fofana potrebbe tornare concretamente nei pensieri della società.

Lo scenario più interessante riguarda la possibilità di uno scambio tra Juventus e Milan. Marchetti ha infatti parlato proprio di questa eventualità, senza però indicare quale giocatore potrebbe essere inserito nell’operazione. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, ma i prossimi quindici giorni potrebbero essere decisivi. Fofana resta sul mercato e la Juventus osserva, pronta a cogliere l’eventuale occasione.