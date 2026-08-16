Home » Calciomercato Milan » Scambio Milan-Juventus: i bianconeri vogliono Fofana

Scambio Milan-Juventus: i bianconeri vogliono Fofana

di

Youssouf Fofana potrebbe diventare un’idea concreta per la Juventus nelle ultime settimane di mercato. Il centrocampista francese è infatti tra i giocatori in uscita dal Milan e, secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Calciomercato, il suo profilo piace alla dirigenza bianconera.

Modric abbraccia Fofana
Fofana può salutare il Milan (Ansa) – MilanLive.it

La Juventus, però, prima di poter affondare il colpo deve necessariamente pensare alle cessioni. Il club non ha infatti accelerato per altri obiettivi come Franck Kessié e Leon Goretzka proprio per la necessità di liberare spazio e risorse. In caso di una partenza, però, Fofana potrebbe tornare concretamente nei pensieri della società.

Lo scenario più interessante riguarda la possibilità di uno scambio tra Juventus e Milan. Marchetti ha infatti parlato proprio di questa eventualità, senza però indicare quale giocatore potrebbe essere inserito nell’operazione. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, ma i prossimi quindici giorni potrebbero essere decisivi. Fofana resta sul mercato e la Juventus osserva, pronta a cogliere l’eventuale occasione.