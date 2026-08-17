Arrivano le offerte per Nkunku, addio a un passo

Christopher Nkunku è sempre più vicino a lasciare il Milan. L’attaccante francese è infatti considerato in uscita dal club rossonero e nelle ultime ore sono emersi nuovi interessamenti per il suo futuro.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Lipsia e Borussia Dortmund hanno chiesto informazioni sul giocatore e stanno valutando la possibilità di portarlo nuovamente in Bundesliga.

Non ci sono però soltanto club tedeschi sulle tracce di Nkunku. Il francese avrebbe infatti ricevuto chiamate anche dalla Spagna e dall’Inghilterra, a conferma di una situazione di mercato particolarmente movimentata. Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato ad ascoltare le proposte per il giocatore, inserito tra gli elementi destinati a lasciare Milanello.

La partenza di Nkunku permetterebbe ai rossoneri di liberare spazio in rosa e soprattutto di incassare risorse da reinvestire sul mercato. Dopo l’arrivo a Milano, l’esperienza del francese potrebbe quindi essere già arrivata al capolinea: adesso toccherà ai club interessati trasformare i sondaggi in un’offerta concreta.