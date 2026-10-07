Milan-Zirkzee, novità per l’attacco rossonero

Il Milan torna a mettere nel mirino Joshua Zirkzee in vista della sessione di trasferimenti di gennaio. L’attaccante olandese classe 2001, protagonista in Serie A con la maglia del Bologna, era già stato vicinissimo ai rossoneri in passato, prima di cedere al fascino della Premier League e trasferirsi al Manchester United.
Tuttavia, l’avventura in Inghilterra si sta rivelando deludente per il calciatore, che incontra ampie difficoltà nel trovare spazio e continuità nell’undici titolare dei Red Devils. Di fronte a questo scenario, l’ipotesi di cambiare aria a metà stagione si fa sempre più concreta.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Milan vorrebbe approfittare della situazione per tentare un nuovo affondo: la formula ipotizzata è quella del prestito con diritto di riscatto. L’eventuale arrivo di Zirkzee permetterebbe al club rossonero di rinforzare un reparto offensivo che attualmente conta sui soli Gonçalo Ramos e Francesco Camarda.