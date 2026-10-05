Boban attacca di nuovo RedBird: “Milan senza ambizioni”

Zvonimir Boban lancia un durissimo affondo nei confronti dell’attuale proprietà del Milan targata RedBird.

Dal palco del Festival dello Sport di Trento, l’ex dirigente e fuoriclasse croato ha criticato apertamente la gestione societaria e la mancanza di grandi traguardi visibili nel progetto rossonero.

“Ci siamo adattati al non avere ambizione, e allora questo non è il Milan”, ha tuonato l’ex numero 10 rossonero. “Se l’obiettivo di questo club si limita soltanto alla qualificazione in Champions League, allora significa che non abbiamo capito nulla. Nulla ha più senso”.

Un attacco frontale che punta il dito sulla perdita di mentalità vincente, sottolineando come la storia del Milan richieda l’obbligo costante di puntare al massimo. Le dichiarazioni di Boban riflettono l’amarezza di chi ha scritto pagine glorioso con il Diavolo e oggi soffre nel vederne ridimensionata la statura europea.