Doppio addio inglese al Milan: Tomori e Loftus-Cheek pronti a salutare

Il futuro di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek si allontana a grandi passi da Milanello.
Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i due calciatori inglesi sono finiti al margine del progetto tecnico e la dirigenza di via Aldo Rossi valuta concretamente la loro cessione già durante la sessione invernale di mercato.
Per il difensore centrale, ormai scivolato indietro nelle gerarchie difensive di Ruben Amorim, si profilano interessanti sirene dalla Premier League, con diversi club pronti a riportarlo in patria. Stessa sorte per il centrocampista, frenato da troppi alti e bassi fisici e da un rendimento al di sotto delle aspettative.
Le eventuali uscite di Tomori e Loftus-Cheek permetterebbero alla società rossonera di liberare risorse ingenti a bilancio e racimolare un tesoretto fondamentale per finanziare i colpi in entrata necessari a rinforzare la rosa a gennaio.