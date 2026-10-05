Milan, occhio a Tiago Gabriel: una rivale italiana ci prova

Si preannuncia un acceso duello di mercato sull’asse Milano-Firenze per la sessione invernale di gennaio.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si sarebbe inserita con decisione nella corsa a Tiago Gabriel, promettente difensore centrale classe 2004 di proprietà del Lecce.
Il giovane talento portoghese, seguito con costante attenzione dalla dirigenza del Milan fin dai mesi estivi per rinforzare il reparto arretrato di Ruben Amorim, rappresenta ora un obiettivo primario anche per la società viola. Il club toscano valuta l’innesto in vista di una possibile cessione di Marin Pongračić a gennaio.
Il Lecce valuta il cartellino del proprio gioiello tra i 30 e i 40 milioni di euro, complici le eccellenti prestazioni sciorinate in Serie A. Per via Aldo Rossi si prospetta dunque una fitta concorrenza per assicurarsi uno dei profili difensivi più futuribili del campionato.