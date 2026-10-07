Stagione finita per Sinner, numero 1 a forte rischio: Zverev prepara il sorpasso

Jannik Sinner si avvia a concludere il suo regno in vetta al ranking ATP. L’altoatesino resterà numero 1 del mondo fino alla fine di ottobre, arrivando a quota 95 settimane complessive al comando, ma non disputerà altre gare nel 2026 avendo chiuso la stagione in anticipo dopo il successo a Wimbledon.
Questa situazione spalanca la strada ad Alexander Zverev, destinato a diventare per la prima volta numero 1 del mondo e a chiudere l’anno davanti all’azzurro. Con Sinner fermo a quota 7.950 punti nella Race, al tennista tedesco basterà amministrare le prossime uscite per completare il sorpasso.
L’av avvicendamento potrebbe concretizzarsi già il 2 novembre in caso di successi a Shanghai e Vienna, il 9 novembre dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy o, al più tardi, il 16 novembre alle ATP Finals di Torino, dove Zverev si presenterà comunque da leader della classifica.