Milan, occhi su Sebastiano Esposito: l’ex Inter nel mirino

Il Milan guarda al futuro dell’attacco e mette nel mirino un nuovo profilo italiano.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera sta seguendo con forte interesse le prestazioni di Sebastiano Esposito, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Sassuolo e rilanciato nel giro della Nazionale.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, l’attaccante classe 2002 ha ritrovato continuità e brillantezza in maglia neroverde dopo una complessa parentesi al Cagliari. Le sue qualità tecniche e la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo non sono passate inosservate a via Aldo Rossi, dove si valuta un tentativo concreto in vista della finestra estiva di mercato.

Al momento il valore del suo cartellino si attesta sui 20 milioni di euro. Un investimento futuribile che permetterebbe al Milan di aggiungere talento e italianità al reparto avanzato.