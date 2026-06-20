Nonostante il momento non semplice della sua carriera, tra Milan e Messico, Santiago Gimenez si appresta a vivere la stagione del riscatto per il 2026/2027, facendolo con la maglia rossonera.
L’intenzione del club, in attesa dell’ufficializzazione di un nuovo direttore sportivo, è quella di trattenere il messicano ancora un anno in rossonero, dandogli la possibilità di mettersi in mostra e cercare di riscattare un’annata da dimenticare.
Il classe 2001 potrebbe andarsi a giocare il posto con il nuovo centravanti in arrivo dal mercato con l’ex Feyenoord che potrebbe trovare spazio considerato anche il fatto che durante la prossima stagione il Milan sarà impegnato anche in Europa League per un’annata molto impegnativa per la formazione di Amorim.