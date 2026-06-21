Il Milan si appresta ad accogliere il ritorno di diversi calciatori che avevano salutato la squadra lasciando i rossoneri in prestito, senza essere riscattati dai club.

Ufficializzato Ruben Amorim come nuovo allenatore, il Milan dovrà capire quale calciatore, tornato alla base, possa risultare importante per il club in vista della prossima stagione.

Due calciatori che potrebbero essere utilizzati dall’allenatore lusitano sono Samuel Chukwueze e Yunus Musah, rientrati rispettivamente dai prestiti al Fulham e Atalanta. Per caratteristiche entrambi potrebbero risultare importanti nei moduli maggiormente utilizzati dal nuovo allenatore, 3-4-3 e 3-4-2-1.