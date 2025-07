50 milioni, Milan spiazzato: sfuma un altro obiettivo

Il club rossonero vede allontanarsi un’altra delle idee di mercato di queste settimane: prezzo eccessivamente alto.

Acquistare un nuovo centravanti è uno degli obiettivi del Milan in questa sessione estiva del calciomercato. Al momento non c’è nessuna trattativa avanzata, però Igli Tare sta facendo diverse valutazioni ed è probabile che nella seconda metà di luglio si muova con maggiore decisione su alcuni profili.

Queste sono state settimane di sondaggi e contatti vari, però senza affondare davvero per nessun attaccante. Massimiliano Allegri spera che presto avvenga un’accelerata sia su quel ruolo sia in altri, perché ha una squadra ancora abbastanza incompleta. Servono almeno un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista e una punta. Altri innesti dipenderanno dalle cessioni.

Calciomercato Milan, un bomber si allontana: le ultime news

Tra i centravanti nella lista della società rossonera c’è anche Jean-Philippe Mateta, 28enne francese in forza al Crystal Palace. Nella scorsa stagione ha totalizzato 46 presenze, 17 gol e 4 assist. Ha dato un buon contributo alla salvezza relativamente tranquilla della squadra di Oliver Glasner, vincitrice della FA Cup nella finale contro il Manchester City.

Mateta ha un contratto in scadenza a giugno 2026, quindi teoricamente il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere esagerato. Il condizionale è d’obbligo, visto che dalla Francia il noto portale footmercato.net rivela che il Crystal Palace vorrebbe 50-60 milioni di euro per cedere il suo bomber.

Inoltre, sulle tracce di Mateta si è inserito il Liverpool, che ha avviato contatti con l’agente del giocatore. Ovviamente, approdare nella squadra vincitrice dell’ultima Premier League sarebbe un grande onore per l’attaccante, un importante passo avanti della sua carriera.

Dopo le esperienze fatte con Chateauroux, Le Havre, Magonza e Crystal Palace, non potrebbe rifiutare l’offerta del Liverpool. Avrebbe l’occasione di lottare per le prime posizioni della Premier League e anche per fare bene in Champions League. Una destinazione ideale la squadra di Arne Slot, allenatore che ha fatto benissimo al primo anno da sostituto di Jurgen Klopp.

Se verrà confermato il prezzo trapelato nelle scorse ore, per il Milan sarà impossibile mettere le mani su Mateta. A quelle cifre, solo in Premier League ci può essere la disponibilità a trattare. La società rossonera puntava sulla scadenza contrattuale ravvicinata per strappare una valutazione non eccessivamente alta, però l’inserimento del Liverpool complica lo scenario. Inoltre, sembra che anche il Manchester United sia interessato al centravanti francese.