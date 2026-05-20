Modric milanista vero, futuro con Allegri

Le ultimissime notizie sul Milan e il centrocampista croato: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

Luka Modric ha tanta voglia di Milan. Il centrocampista croato, dopo la frattura allo zigomo, ha bruciato i tempi per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Già domenica contro il Genoa era pronto a scendere in campo, con una maschera protettiva.

Voleva aiutare la sua squadra e il suo allenatore dopo un mese da incubo, fatto di sconfitte e notizie incontrollate. Si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia della gara di Marassi, ma alla fine Massimiliano Allegri ha deciso di tenerlo in panchina, rilanciando Ardon Jashari.

Lo svizzero è stato protagonista dell’ennesimo errore da matita rossa, ma nel complesso la sua gara è stata positiva. Una gara che, come detto, Luka Modric ha vissuto da fuori. Era a bordo campo a soffrire e a incitare i compagni. Ha partecipato alla partita a 360 gradi: è stato un secondo allenatore, un tifoso, che ha esultato quando il Milan ha segnato e vinto la gara.

Un milanista vero, che i tifosi amano sempre di più. Lo amano tutti. Lo amano i compagni e ovviamente Massimiliano Allegri, che vorrebbe ancora al suo fianco la prossima stagione. Anche per il croato ne sapremo di più il 25 maggio, quando conosceremo il risultato.

Milan-Modric, tra presente e futuro: il punto della situazione

Con una qualificazione in Champions League e Massimiliano Allegri ancora alla guida del Milan, una sua permanenza sarebbe più facile. Ma potrebbe non bastare: Luka Modric ha bisogno e voglia di vincere. Gerry Cardinale deve accontentarlo se ha davvero il desiderio di riportare in trionfo il Diavolo.

I giorni successivi alla fine del campionato saranno dunque molto importanti per capire quale strada prenderà il Milan e di conseguenza anche Luka Modric. Il tifoso ha bisogno del croato: è l’emblema di tutto ciò che dovrebbe essere (e che era) il Diavolo, forte, serio e vincente.

Ma adesso testa a domenica sera: c’è una qualificazione in Champions da conquistare, davanti ad un pubblico, quello di San Siro, che vuole dare un ultimo (si spera di questa stagione) abbraccio al suo campione. L’ex Real Madrid contro il Cagliari, infatti, ha voglia di esserci per chiudere da protagonista.