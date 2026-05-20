L’avventura playoff di Ignazio Abate si è fermata sul più bello, ma il suo nome continua a circolare con forza in Serie A in vista della prossima stagione.

La sconfitta contro il Monza ha chiuso il sogno Serie A della Juve Stabia, ma non ha cancellato quanto di buono fatto dall’ex tecnico della Primavera del Milan nel suo primo vero percorso tra i professionisti. Anzi, proprio il lavoro svolto in questi mesi avrebbe attirato l’attenzione di diversi club della massima serie.

Tra questi c’è anche il Sassuolo, società che si prepara a vivere un’estate di profonde riflessioni dopo una stagione complicata. Il club neroverde starebbe valutando profili giovani, ambiziosi e con idee moderne, e Abate risponderebbe perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza emiliana. Un interesse ancora nelle fasi iniziali, ma che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane.

L’eliminazione dai playoff non cambia infatti la percezione costruita attorno all’allenatore campano. Alla guida della Juve Stabia, Abate ha dato identità, organizzazione e coraggio a una squadra che in molti consideravano inferiore rispetto alle principali rivali del campionato. La sua squadra ha mostrato intensità, aggressività e una chiara proposta di gioco, aspetti che nel calcio italiano stanno diventando sempre più ricercati anche ai massimi livelli.

Ipotesi Sassuolo per Abate, Grosso verso l’addio ai neroverdi

Dopo l’esperienza nelle giovanili del Milan, culminata con la finale di Youth League sfiorata e con la crescita di diversi talenti rossoneri, Abate ha scelto di mettersi alla prova in Serie B. Una decisione che inizialmente aveva lasciato qualche dubbio, ma che col passare dei mesi si è rivelata vincente. La Juve Stabia è stata una delle sorprese più interessanti della stagione e il merito dell’allenatore è stato riconosciuto praticamente da tutti gli addetti ai lavori.

Il Sassuolo, dal canto suo, è pronto ad aprire un nuovo ciclo. La società emiliana vuole rilanciarsi puntando su idee fresche e su un progetto tecnico sostenibile. In quest’ottica, Abate rappresenterebbe una scommessa intrigante: giovane, preparato e con una mentalità offensiva che si sposerebbe bene con la filosofia storica del club neroverde.

Non è escluso che nelle prossime settimane possano inserirsi anche altre squadre. Il profilo dell’ex difensore del Milan piace per la capacità di lavorare con i giovani e per il modo in cui riesce a creare un gruppo compatto. Qualità che oggi, soprattutto in Serie A, vengono considerate fondamentali tanto quanto i risultati.

Per Abate potrebbe quindi essere soltanto l’inizio. La delusione playoff resta, ma il futuro sembra comunque parlare di Serie A. E il Sassuolo, in questo momento, osserva molto attentamente.