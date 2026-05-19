Sarà un’estate ricca di cambiamenti in casa Milan con i rossoneri che potrebbero vedere diversi cambiamenti sia a livello societario che di campo.

Gerry Cardinale è stato chiaro affermando che, una volta terminata la stagione, verranno prese in considerazione tutte le figure e il lavoro svolto per il Milan in questi mesi. Tra questi ci sarà anche Giorgio Furlani, finito nel mirino dei tifosi e non certo di restare nel ruolo di amministratore delegato del club.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport Giorgio Furlani potrebbe dire addio al Milan alla fine della stagione in corso con Adriano Galliani che rappresenterebbe un’ipotesi per la successione nel ruolo di amministratore delegato. Una figura che sarebbe fortemente apprezzata anche da Massimiliano Allegri, pronto a restare ancora sulla panchina del Milan qualora venisse raggiunta la qualificazione alla Champions League e dovessero arrivare i rinforzi giusti per migliorare l’organico.

Da tempo si vocifera di un possibile ritorno di Galliani nella società rossonera con il dirigente che, una volta terminata l’avventura al Monza, sarebbe felice di lavorare ancora una volta per il club che ha aiutato a rendere grande sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.