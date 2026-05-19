Due colpi dalla Juventus se dovesse restare Allegri: il tecnico li vuole in rossonero

Nel caso in cui dovesse arrivare la permanenza di Massimiliano Allegri in casa Milan il tecnico rossonero potrebbe chiedere l’acquisto di due calciatori dalla Juventus in vista della prossima stagione.
La vittoria sul Genoa ha riportato il sereno in casa Milan anche se i rossoneri dovranno centrare la vittoria sul Cagliari nell’ultima giornata di campionato per arrivare in Champions League e guardare con fiducia al futuro. L’ottenimento dell’obiettivo minimo potrebbe portare alla conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan con il tecnico che sembra avere le idee chiare per il mercato.
Sarà necessario allungare la rosa a sua disposizione con Allegri che vuole più uomini in organico per vivere al meglio il ritorno nella massima competizione continentale. Due di questi potrebbero arrivare dalla Juventus con i bianconeri che hanno bisogno di un miracolo sportivo per arrivare tra le prime quattro del campionato.
Calciomercato Milan, Allegri vuole Cambiaso e Gatti dalla Juventus
Andrea Cambiaso e Federico Gatti sono due obiettivi di Massimiliano Allegri per il Milan con i due calciatori che sembrano essere in uscita dalla Juventus al termine della stagione.
Cercati già durante la scorsa estate senza successo, i due potrebbero essere sacrificati dalla Juventus in sede di mercato considerato il fatto che non sembrano rientrare nei piani di Luciano Spalletti per il prossimo campionato. I due, molto legati alla Juventus, hanno un ottimo rapporto con il tecnico livornese e non chiuderebbero le porte ad un arrivo al Milan in caso di chiamata da parte di Allegri.