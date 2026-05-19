Rivoluzione Milan attorno ad Allegri, arriva il rinnovo: Cardinale rende grande il Diavolo

Le ultimissime notizie relative al futuro del Diavolo: il numero uno dei rossoneri pronto a fidarsi totalmente del suo tecnico

E se alla fine fosse Massimiliano Allegri a restare al Milan e ad avere maggior potere? E’ un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede in queste ore. In pochi giorni tutto sembra essere cambiato. La vittoria di Genova ha dato ossigeno a Matteo Gabbia e compagni, che adesso devono battere il Cagliari per festeggiare la qualificazione in Champions League.

Battendo il Genoa, domenica scorsai rossoneri sono tornati al terzo posto e hanno scavalcato la Juventus. I bianconeri sono finiti sotto le luci dei riflettori dopo il ko contro la Fiorentina. Al Milan, invece, è tornato il sereno. La presenza di Gerry Cardinale allo stadio Marassi ha fatto indubbiamente bene a tutti e il popolo rossonero si augura che sia presente anche a San Siro per l’ultima gara di campionato.

I conti si faranno ovviamente alla fine, ma il numero uno di RedBird appare avere le idee chiare. Oggi è Giorgio Furlani ad essere più lontano dal Milan, più di chiunque altro. La presenza dell’americano, sugli spalti dello stadio Marassi, accanto a Massimo Calvelli e Igli Tare non è certo casuale. Le telecamere lo hanno immortalato e il nuovo trio non è passato inosservato.

Milan, Allegri e Cardinale disegnano la nuova squadra

Calvelli è l’indiziato numero uno a sostituire Giorgio Furlani e chissà che l’albanese non venga confermato. Ne sarebbe felice Massimiliano Allegri, che domenica sera potrebbe ritrovarsi con un contratto fino al 30 giugno 2028. Con la qualificazione alla Champions League, infatti, scatterebbe il rinnovo automaticamente.

Anche per questo, il nuovo Milan è pronto a girare attorno al tecnico livornese. E’ un’idea di Gerry Cardinale, che lo ha nominato più volte nel corso della sua intervista. Presto il Milan avrà delle certezze e da lì si ripartirà. Con Allegri in panchina il mercato, ovviamente, prenderà una strada chiara.

Servono giocatori importanti come Leon Goretzka per il centrocampo e Dusan Vlahovic in attacco. IL Diavolo potrebbe ripartire anche da loro. Ma il primo ‘grande acquisto’ – come tutto il mondo Milan si augura – dovrebbe essere Luka Modric. Il croato è pronto a rimanere al Diavolo, ma ha bisogno di garanzie e Massimiliano Allegri è una di queste.