Torriani via in prestito, un anno in Serie B per il giovane portiere

Lorenzo Torriani è pronto a salutare il Milan in vista della prossima stagione con il giovane portiere che potrebbe ricoprire il ruolo da titolare in un club di Serie B per il prossimo campionato.

Classe 2005, il giovane estremo difensore ha fatto la spola tra la prima squadra e il Milan Futuro in questa stagione. Considerata la sempre più probabile permanenza della seconda squadra in Serie D per la prossima stagione, in casa rossonera si starebbe valutando una cessione in prestito del portiere per farlo giocare con continuità.

L’intenzione del Milan è quella di trovare un club che possa dare la possibilità a Torriani di giocare con continuità in Serie B in prestito, valutando le capacità del proprio estremo difensore in un campionato vissuto da titolare. Nel caso in cui non dovesse andare in porto la cessione nel torneo cadetto potrebbe essere preso in considerazione un trasferimento in Serie C.

Per il ruolo di terzo portiere potrebbe essere preso in considerazione il giovane Pittarella o l’acquisto di un portiere estremamente esperto che possa diventare un’alternativa a Maignan e Terracciano in casa rossonera.