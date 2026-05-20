Christopher Nkunku si sta prendendo il Milan nel momento più delicato della stagione. In silenzio, senza proclami e spesso anche senza una continuità di impiego, il francese è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni rossonere. E adesso il suo futuro, che fino a poche settimane fa sembrava segnato, potrebbe improvvisamente cambiare direzione.

L’ex Chelsea ha vissuto mesi complicati. L’impatto con il calcio italiano non è stato semplice, tra problemi fisici, adattamento tattico e una forte concorrenza nel reparto offensivo. Per lunghi tratti della stagione, Nkunku è finito al centro delle critiche, anche perché il Milan aveva investito molto su di lui e le aspettative erano inevitabilmente altissime. Eppure, proprio nel finale di campionato, il classe 1997 ha dato segnali importanti.

I numeri non raccontano tutto, ma aiutano a capire il momento del francese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Nkunku ha trovato continuità sotto porta, segnando gol pesanti e dimostrando di poter essere decisivo anche entrando a gara in corso. In diverse occasioni Allegri gli ha preferito altri interpreti, ma l’attaccante ha risposto con atteggiamento e professionalità, qualità che all’interno dello spogliatoio sono state particolarmente apprezzate.

Il Milan può tenere Nkunku: ottimo finale di stagione del francese

Negli ultimi incontri, inoltre, il tecnico rossonero ha iniziato a concedergli maggiore fiducia. Le sue caratteristiche, diverse rispetto agli altri attaccanti presenti in rosa, stanno convincendo anche la dirigenza. Nkunku riesce infatti ad abbinare tecnica, movimento e imprevedibilità, elementi che il Milan spesso ha faticato ad avere durante la stagione. Non è un caso che, nelle ultime settimane, siano aumentate le indiscrezioni legate a una possibile permanenza anche nella prossima annata.

Fino a poco tempo fa il suo nome sembrava destinato a finire nella lista dei sacrificabili. Alcuni club stranieri avevano iniziato a muoversi e il Milan era pronto ad ascoltare eventuali offerte per evitare minusvalenze pesanti. Ora però lo scenario sta cambiando. Le ultime prestazioni hanno riacceso la fiducia e anche la società starebbe valutando seriamente la possibilità di puntare ancora su di lui.

Molto dipenderà anche dalle strategie estive del club. Il Milan dovrà inevitabilmente fare delle scelte importanti sul mercato e non è escluso che possa esserci una cessione eccellente per finanziare nuovi investimenti. In questo senso, attenzione al nome di Rafael Leao. Il portoghese continua ad avere mercato all’estero e davanti a un’offerta fuori mercato potrebbe essere proprio lui il sacrificato della prossima estate.

Intanto Nkunku si gode il momento: da possibile partente a uomo da confermare, il finale di stagione ha cambiato tutto.