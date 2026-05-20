Milan, torna di moda Disasi per la difesa dei rossoneri

Il Chelsea prepara una vera rivoluzione e il Milan osserva con attenzione. L’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blues rischia infatti di cambiare completamente gli equilibri della rosa londinese.

Secondo il Daily Mail, il tecnico spagnolo avrebbe già individuato sei giocatori da mettere sul mercato per iniziare il nuovo corso: Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Liam Delap e Alejandro Garnacho.

Tra tutti, il nome che interessa maggiormente il Milan è proprio quello di Disasi. Il centrale francese era già finito nel mirino rossonero durante l’ultimo mercato invernale e adesso potrebbe tornare concretamente d’attualità. Il club di via Aldo Rossi cerca infatti rinforzi in difesa e il profilo dell’ex Monaco continua a piacere per esperienza internazionale, fisicità e duttilità.

Non è un mistero che il Milan abbia seguito Disasi negli ultimi mesi. Già a gennaio il difensore era stato proposto ai rossoneri e la dirigenza aveva valutato l’operazione, soprattutto con la formula del prestito. Anche Matteo Moretto aveva confermato come il nome del francese fosse stato più volte accostato al Diavolo nelle varie sessioni di mercato.

Il Chelsea, dal canto suo, sembra pronto ad aprire definitivamente alla cessione. Disasi non rientra più nei piani tecnici dopo una stagione complicata, vissuta tra esclusioni, prestiti e pochissimo spazio. Negli ultimi mesi il centrale francese ha attraversato un periodo difficile anche a livello ambientale, finendo addirittura nel cosiddetto “bomb squad” dei Blues, ovvero il gruppo dei giocatori messi fuori dal progetto tecnico.

Ed è proprio qui che il Milan potrebbe provare ad inserirsi. I rapporti tra i due club sono ottimi da tempo e negli ultimi anni diverse operazioni sono andate in porto tra Londra e Milano. Inoltre, il profilo di Disasi viene considerato ideale per aggiungere centimetri, esperienza e alternative ad una difesa che durante la stagione ha avuto diversi problemi di continuità.

Massimiliano Allegri apprezza molto i difensori fisici e strutturati, capaci di reggere l’uno contro uno e di garantire presenza sulle palle alte. Disasi, da questo punto di vista, rappresenterebbe una soluzione interessante soprattutto se il Chelsea dovesse aprire ad una cessione a condizioni favorevoli.

Molto dipenderà anche dalle uscite. Il Milan in estate dovrà fare alcune valutazioni importanti sulla rosa e non sono escluse sorprese. In difesa diversi nomi restano in bilico, mentre davanti potrebbe arrivare una cessione pesante per finanziare il mercato.

E attenzione anche al futuro di Rafael Leao. Il portoghese continua ad avere estimatori in Premier League e davanti ad un’offerta davvero fuori mercato il Milan potrebbe decidere di sacrificare proprio lui per aprire un nuovo ciclo.