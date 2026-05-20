Arrivano conferme: il Napoli piomba su Allegri, De Laurentiis lo vuole per il dopo Conte

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto cambiare volto. Antonio Conte è sempre più vicino all’addio al termine della stagione e Aurelio De Laurentiis avrebbe già avviato il casting per il nuovo allenatore.

Tra i nomi valutati con maggiore attenzione spunta ora quello di Massimiliano Allegri, profilo che il presidente azzurro considera ideale per aprire un nuovo ciclo dopo l’era del tecnico salentino.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Conte avrebbe maturato la decisione di lasciare Napoli dopo due stagioni molto intense, vissute tra successi, pressioni e un forte logoramento mentale. Sullo sfondo resta anche la suggestione Nazionale italiana, che continua a orbitare attorno all’ex allenatore di Juventus e Inter.

Napoli su Allegri: tentativo per la panchina

De Laurentiis, però, non vuole farsi trovare impreparato. Il patron azzurro sta infatti valutando diversi profili per raccogliere l’eredità di Conte e tra questi Allegri rappresenta una candidatura sempre più concreta. L’attuale tecnico del Milan piace per esperienza, gestione dello spogliatoio e capacità di garantire competitività immediata anche in contesti ad alta pressione.

Non è l’unico nome sul tavolo. Maurizio Sarri resta una pista forte e particolarmente gradita a una parte della tifoseria napoletana, mentre sullo sfondo resistono anche le ipotesi Vincenzo Italiano e Fabio Grosso. Tuttavia, nelle ultime ore, la candidatura di Allegri avrebbe preso quota proprio per la volontà del Napoli di affidarsi a un allenatore già abituato a vincere e a gestire piazze esigenti.

La situazione potrebbe entrare nel vivo subito dopo la fine del campionato, quando è previsto il confronto definitivo tra Conte e De Laurentiis. Da quell’incontro dipenderà il futuro della panchina azzurra, ma il Napoli si sta già muovendo concretamente per non perdere tempo e Allegri resta uno dei profili più caldi per il dopo-Conte.