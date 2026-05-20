La lista di Allegri: il Milan diventa super

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il tecnico del Diavolo detta le regole. Il punto della situazione

Sarà un Milan grandi firme. Il Diavolo è pronto a cambiare volto, con innesti davvero importanti. E’ questa la volontà di Massimiliano Allegri che sta diventando sempre più centrale per il progetto rossonero. Gerry Cardinale sembra fidarsi del suo tecnico ed è pronto ad accontentarlo con scelte non certo banali.

Le prime sono relative alla dirigenza, con Giorgio Furlani sempre più lontano dal Diavolo: la sensazione è che a prescindere da chi farà il primo passo, tra il Milan e l’attuale Amministratore delegato il rapporto sia agli sgoccioli. Non ci sono, d’altronde, più le condizioni per andare avanti insieme: il popolo rossonero vuole le sue dimissioni e Cardinale ha capito che il tempo per lui è scaduto.

A pagare, poi, potrebbe essere, un po’ a sorpresa, anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese può restare lontano dal Milan. Il nuovo organigramma potrebbe così vedere Massimo Calvelli come nuovo Amministratore Delegato al posto di Furlani. Da capire c’è anche la situazione legata a Igli Tare, ma oggi non è più certa la sua partenza.

Per un Diavolo che cambia ai piani alti di Casa Milan, c’è una squadra che è pronta ad essere rafforzata, senza alcuna rivoluzione. Per tutto ciò, ovviamente, serve la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Milan, ecco i rinforzi per Allegri

Da lunedì prossimo, dunque, capiremo se il Milan potrà mettere subito le mani su Leon Goretzka, il principale obiettivo per il centrocampo. Centrocampo che con Allegri al comando potrebbe avere ancora Luka Modric: ripartire dal tedesco, insieme al croato e Adrien Rabiot, è l’idea di base del livornese.

Ma servono rinforzi in ogni reparto: il Milan è dunque pronto, con la qualificazione in Champions League in tasca, anche a Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio può sbarcare a Milano per una ventina di milioni per via del contratto in scadenza il 30 giugno 2027,

E in attacco? I grandi movimenti possono avvenire proprio in questo reparto. Attenzione soprattutto a Dusan Vlahovic. La situazione legata al serbo va monitorata soprattutto nel primo periodo. Senza il rinnovo con la Juve può scaldarsi davvero tanto questa pista. Sullo sfondo, ovviamente, restano altre idee come quella legata a Gabriel Jesus, Moise Kean o Pellegrino.