Terracciano verso il ritorno al Milan: può restare almeno fino a gennaio

Il futuro di Filippo Terracciano potrebbe nuovamente tingersi di rossonero. Il laterale classe 2003, ceduto dal Milan alla Cremonese la scorsa estate con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, è sempre più vicino al ritorno a Milanello viste le enormi difficoltà dei grigiorossi nella corsa permanenza in Serie A.

Dopo una buona prima parte di stagione, la squadra lombarda è precipitata in zona retrocessione e ora la permanenza nella massima serie appare complicata. Uno scenario che cambierebbe inevitabilmente anche il destino dell’ex Verona. L’accordo stipulato con il Milan, infatti, prevede l’obbligo di acquisto definitivo solamente in caso di salvezza della Cremonese. Senza Serie A, Terracciano farebbe automaticamente ritorno in rossonero.

Futuro Terracciano, lotta salvezza decisiva

Una situazione che il Milan segue con attenzione anche in ottica mercato. Il club rossonero sperava di incassare circa 3,5-4 milioni di euro dal riscatto del difensore, cifra che avrebbe garantito una plusvalenza utile per il bilancio estivo. Al momento, però, l’ipotesi più concreta, vista la classifica, sembra essere quella del rientro alla base del jolly difensivo.

E qui entra in gioco Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan, potrebbe decidere di valutare personalmente Terracciano durante il ritiro estivo prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. La duttilità del classe 2003 piace da sempre agli allenatori: può giocare da terzino destro, da braccetto in una difesa a tre ma anche da mezzala all’occorrenza. Caratteristiche che potrebbero tornare utili in una rosa che il Milan vuole rendere più profonda e versatile.

Nella sua esperienza alla Cremonese, nonostante le difficoltà della squadra, Terracciano ha comunque trovato continuità e minuti importanti per la propria crescita. Un aspetto che il Milan considera positivo, soprattutto dopo una stagione vissuta quasi sempre da protagonista in Serie A.

Molto dipenderà dalle strategie del nuovo corso rossonero. Se Allegri dovesse ritenere Terracciano pronto per restare come alternativa nelle rotazioni, il Milan potrebbe anche bloccare una nuova cessione. In caso contrario, non è esclusa una nuova partenza, magari ancora in prestito o a titolo definitivo. Ma rispetto a qualche mese fa, lo scenario è cambiato: il ritorno del difensore a Milanello non appare più soltanto una formalità temporanea, bensì una possibilità concreta da tenere seriamente in considerazione.