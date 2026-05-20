Ribaltone Tare: tra viaggi, blitz e nuovi scenari

Le ultimissime notizie relative al futuro del direttore sportivo albanese: Gerry Cardinale pronto a prendere una decisione importante

La settimana scorsa sembrava davvero tutto apparecchiato, tutto pronto per l’ennesimo ribaltone, con Giorgio Furlani a gestire la nuova rivoluzione. Ora il vento sembra cambiato.

L’arrivo di Gerry Cardinale a Genova ha smosso le acque e nulla è certo come qualcuno ha insinuato. Igli Tare via dal Milan era la notizia fornita, solo pochi giorni fa, da molti giornalisti che si occupano di calciomercato. Una notizia data per sicura, tanto che era tornato prepotentemente di moda il nome di D’Amico per la successione. Qualcuno ha parlato anche di Fabio Paratici. E’ stato poi lo stesso attuale dirigente della Fiorentina a smentire un eventuale approdo al Milan.

Nel corso delle interviste pre-gara, contro il Genoa, non è stato Igli Tare a presentarsi ai microfoni dei giornalisti. Sembrava, anche questo, un segnale chiaro di come per il Ds il Milan fosse sempre più lontano. Ma già durante la sfida contro gli uomini di Daniele De Rossi qualcosa è successo.

Milan, nuovo scenario: Tare a lavoro per il Diavolo

La disposizione in tribuna, con Gerry Cardinale tra Massimo Calvelli e Igli Tare, non è passata inosservata ai tifosi. Una scelta non certo casuale. Qualcuno ha iniziato a ipotizzare che il futuro del Milan potrebbe essere rappresentato proprio da loro, con ovviamente Massimiliano Allegri in panchina.

Potrebbe essere la scelta più logica e meno dispendiosa qualora il Diavolo si qualificasse in Champions League (scatta il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2028 per il livornese). E con Allegri ancora alla guida, Zlatan Ibrahimovic resterebbe più lontano dal Milan. Inevitabile, come l’addio di Giorgio Furlani, sostituito ovviamente da Calvelli.

E Igli Tare? Con questo scenario disegnato da Cardinale non avrebbe motivo di fare le valigie. In queste ore così sono tornate a farsi insistenti le voci che lo vorrebbero ancora in sella. Nulla è compiuto, dunque, come qualcuno aveva insinuato. Il futuro è tutto da scrivere, ma forse Tare oggi è un po’ più in sella di ieri, tanto che sta lavorando come fa un normale ds.

Martedì era a Monza, per il ritorno dei playoff di Serie B, a vedere da vicino Kevin Zeroli in forza alla Juve Stabia di Abate e nelle scorse ore è stato avvistato in aeroporto. Destinazione Londra? A breve sapremo davvero tutto.