Clamoroso Mancini: subito in panchina con Evani

L’ex Ct dell’Arabia Saudita e della Nazionale italiana è pronto a tornare in pista. C’è anche Evani tra i suoi collaboratori

La notizia è davvero clamorosa, Roberto Mancini traghettatore fino al termine della stagione. L’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita è così pronto a tornare in sella. Poteva farlo già qualche settimana fa alla Juventus, ma il contratto a breve termine non lo ha convinto. Stavolta tutto potrebbe essere diverso.

A scriverne è Sky Sport: Mancini si sarebbe preso del tempo per accettare clamorosamente la panchina della Sampdoria. Una scelta di cuore per salvare il club al quale è più legato. I blucerchiati, infatti, sono al terzultimo posto e rischiano la retrocessione in Serie C. Così è nata questa straordinaria idea e Roberto Mancini la sta prendendo seriamente in considerazione. Vuole aiutare la Samp e se dovesse arrivare il via libera definitivo, porterebbe con se l’ex Milan Evani e Lombardo. Se dovesse arrivare l’ok – come si può leggere sul sito di Gianluca Di Marzio – partirebbe subito per Monaco. Al cuore d’altronde non si comanda.

Roberto Mancini è uno dei nomi che viene accostato alla panchina del Milan. I rossoneri a fine stagione cambieranno certamente allenatore, ma secondo alcuni rumors di calciomercato, non è da escludere che il Diavolo, in caso di sconfitta contro l’Inter, decida di affidarsi ad un traghettatore, separandosi anticipatamente da Sergio Conceicao. A quel punto potrebbe essere Mauro Tassotti a guidare il Milan fino al termine della stagione.

Il nuovo allenatore del Milan

Poi, insieme al nuovo Direttore Sportivo, si penserà all’allenatore che dovrà risollevare il Milan. Con la fumata nera per Fabio Paratici, risalgono nettamente le quotazioni di Massimiliano Allegri, ma ci sono altri profili che vanno considerati. Antonio Conte? Se dovesse lasciare Napoli, il Milan un tentativo lo farebbe, sapendo però che la Juventus ha deciso di puntare su di lui.

Le altre idee portano ad altri allenatori italiani, come Maurizio Sarri, che potrebbe tornare a lavorare con Igli Tare, ma attenzione anche a Vincenzo Italiano, che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna. Difficile, invece, che possa essere Gian Piero Gasperini il nuovo allenatore, anche se dovesse arrivare D’Amico come Direttore sportivo.